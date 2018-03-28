بالفيديو صبحي: الشعب المصري عايز يكيد كل أعدائه وده مش هيحصل غير بالعمل

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها الفنان الكبير “محمد صبحي” حيث أعلن قائلاً “إن الشعب المصري عايز يكيد كل أعدائه، وده مش هيحصل غير بالعمل” وأكد على أن مشاركة جموع الشعب المصري في انتخابات الرئاسة المصرية كانت صادقة جداًّ.

وجاء تصريحات الفنان محمد صبحي من خلال مكالمة تليفونية عبر قناة دي أم سي الفضائية حيث أعلن أنه لأول مرة يغيب سماسرة الأصوات والبلطجية عن عملية التصويب الانتخابية، وأشار إلى أن انتخابات الرئاسة المصرية هذه المرة كانت أهل انتخابات قد مرت على جمهورية مصر العربية.

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وأضاف أن جموع الشعب المصري يرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد هو الخيار الأنسب والأفضل من أجل استكمال المرحلة القادمة، وتابع قائلاً “أمامنا أربع سنوات أخرى، ويجب ألا نحتار في عام 2022، ويكون لدينا أشخاص كثيرة، وحراك سياسي حقيقي، من أجل بناء الوطن المصري”.

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