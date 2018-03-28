سيارات تجوب شوارع شبرا بمكبرات صوت لحث الأهالي على المشاركة بالانتخابات

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تابع موقع مصر 365 قيام عدد من السيارات التي تحمل مكبرات الصوت في الشوارع في منطقة شبرا مصر والتي جابتها بالكامل من أجل حث جموع المواطنين على النزول والمشاركة في عملية التصويب في انتخابات الرئاسة المصرية خلال يومها الثالث والأخير.

وقد تم فتح مقار اللجان الانتخابية صباح اليوم الموافق ثالث أيام التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، وقد شهد اليوم الأول والثاني من الانتخابات إقبال كثيف من قبل جماهير الشعب المصري، وقد سادت حالة من الأجواء الاحتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده الدولة المصرية على مدار ثلاثة أيام.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن انتخابات الرئاسة المصرية قد بدأت عملية التصويت داخل الأراضي المصرية يوم الاثنين السابق الموافق السادس والعشرين من شهر مارس الجاري وسوف تنتهي اليوم الموافق الأربعاء الثامن والعشرين من مارس، ويتنافس في الانتخابات كلا من رئيس جمهورية مصر العربية الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

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