الصناعة: هيئة المواصفات تنتهي من التفتيش عن علامة الجودة في 50 شركة

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أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن قيام هيئة المواصفات والجودة بإجراء دوريات تفتيش على علامة الجودة لعدد 50 شركة، هذا بجانب تسجيل ما يصل إلى 268 شهادة دولية بالهيئة تابعة لنظم إدارة الجودة، ومطابقة معايير الجودة لعدد شركتين قد تقدمتا من قبل للحصول على علامة الجودة، وكانت تلك الإجراءات قد تم الانتهاء منها خلال شهر فبراير وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة اليوم.

وقد انتهت الهيئة خلال فبراير كذلك من زيارة 20 شركة حاصلة على العلامة، بجانب تحضير 175 مشروع بمواصفات جاهزة للاعتماد، وقامت الهيئة كذلك بالرد على 72 إخطار تابع لمنظمة التجارة العالمية وإجابة 102 استفسار فني وارد من قطاعات الصناعة وعدد من الجهات الرقابية، وكذلك الرد على الشكاوى التي وردت إلى الهيئة من المستهلكين والتي وصلت أعدادها إلى 75 شكوى.

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أما بالنسبة لمجالات الاختبارات والفحص والمعايرات الصناعية، فقد تمكنت الهيئة من إجراء 1.1 ألف قياس ومعايرة صناعية، وكذلك 217 فحص لعينات تابعة لعدد من المعامل الكيماوية، وكذلك 107 ألف اختبار، هذا بجانب أن الهيئة قد أجرت 1.4 ألف اختبار و 60 فحص لعدد من المعامل الهندسية، وتمكن من الانتهاء من فحص 38 عينة تابعة لمعامل الغزل والنسيج و 415 اختبار، هذا بجانب 79 فحص و385 اختبار تابع للمعامل الغذائية.

وقد جاءت تلك البيانات وفقا لما تم الإعلان عنه في التقارير التفصيلية لآداء هيئة المواصفات والجودة وكذلك المجلس الوطني للاعتماد والمعهد القومي للجودة خلال شهر فبراير الماضي، والتي قد استلمها وزير الصناعة والتجارة.

وقد ذكرت التقارير أن “إيجاك” المجلس الوطني للاعتماد قد قام كذلك بفحص ودراسة ومراجعة الوثائق الفنية الخاصة باعتماد ما يقرب من 4 معامل اختبار، ومعمل طبي بالإضافة إلى 3 معامل معايرة، وجهة منح شهادات نظام وجهتين خاصتين بالتفتيش.

وأجرى المجلس فحص لإجراء زيارات ميدانية خاصة بتقييم نحو 10 معامل اختبار و3 معامل طبية و7 معامل معايرة وجهة تفتيش و 1 من مقدمي اختبارات الكفاءة الفنية وجهتين منح شهادات نظام.

وانتهى إيجاك كذلك من إجراءات تجديد ومنح وتمديد الاعتماد لما يقرب من 6 معامل اختبار ومعمل طبي ومعمل معايرة و3 جهات منح شهادات نظام، هذا بالإضافة إلى تعليق اعتماد معمل اختبار.

وقد قام المعهد القومي للجودة خلال شهر فبراير الماضي بتقديم الخدمات التدريبية الخاصة بتطبيق نظام الأمان في نظم المعلومات، وذلك وفقا للمواصفات القياسية الدولية “الأيزو 27001″، هذا وانتهى المعهد كذلك من إعداد مرجع داخلي خاص بنظم سلامة الغذاء، بجانب مرجع داخلي يتفق مع المواصفات الدولية “أيزو 19001”.

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