الوطنية للانتخابات وخبير قانوني يوضحان آلية تنفيذ غرامة الـ 500 جنيه

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تابع موقع مصر 365 إعلان مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية للانتخابات عن آلية تنفيذ “غرامة الخمسمائة جنيه” على غير المصوتين في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018، وأعلن تبعاً للقانون سوف يتم حصر كل الأسماء التي لم تقوم بالإدلاء بصوتها في انتخابات الرئاسة من خلال القوائم ومن ثم يتم إعداد محاضر لكل من تخلف، وسوف يتم إرسالها إلى النيابة المختصة من أجل اتخاذ التحقيق والإجراءات اللازمة.

وأضاف أن طريقة تحصيل الغرامة لا يمكن الحديث عنها خلال الوقت الراهن إلا بعد الإعلان عن النتائج والانتهاء من فترة الانتخابات الرئاسية، وأضاف قائلاً “الهيئة أصدرت قراراً بتطبيق الغرامة حالياً، بينما طرق تحصيلها لا يمكن التحدث عنها إلا بعد إعلان النتائج لانشغال الهيئة بإجراءات التصويت في الوقت الراهن”.

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وأضاف أستاذ القانون شوقي السيد قائلاً “من المفترض أن يتم تحرير رئيس اللجنة الفرعية محضراً للمخالف عن التصويت، ويتم إرساله إلى النيابة المختصة بالتحقيق في أسباب امتناعهم عن التصويت، وهذا الذي يجب أن يحدث، ولكن الذي يحدث أنه لا يحدث”.

وأضاف أن القيام بتحصيل قيمة الغرامة يكون من خلال أمر جنائي على حسب محل إقامة المتخلف عن التصويت، وأشار إلى إن آلية تنفيذ القانون من شأنه “جزائية الامتناع عن التصويت”.

وقد أعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار “محمود الشريف” من خلال تصريحات صحفية له مسبقة خلال مؤتمر قد تم عقده من قبل الهيئة مساء أمس الثلاثاء أن الغرامة عن الامتناع عن المشاركة في التصويب سوف يتم تطبيقها بموجب القانون المصري.

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