عاجل الوطنية للانتخابات تعلن عن مد فترة التصويت لمدة ساعة إضافية إلى 10 مساءً

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تابع موقع مصر 365 إعلان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات تحت رئاسة المستشار لاشين إبراهيم أن يتم مد عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية لمدة ساعة واحدة بشكل إضافي حيث سوف يتم إغلاق لجان الاقتراع في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم الثالث والأخير لانتخابات الرئاسة المصرية بدلاً من إغلاقها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وقد أكد المستشار لاشين إبراهيم أن يتم مد فترة التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية لمدة ساعة إضافية ويأتي ذلك في ضوء كثافة إقبال الجماهير المصرية على لجان الاقتراع وتوافدهم بصورة كبيرة للمشاركة في العملية الانتخابية في ظل الأحوال الجوية السيئة التي تمر بها البلاد خلال اليوم الثالث والأخير لعملية التصويت.

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وأضاف أن كل من يتواجد في جمعية الانتخاب من الناخبين الراغبين في المشاركة قبل تمام الساعة العاشرة مساءً فسوف يتمكنون من ذلكم بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات من مد فترة التصويت لمدة ساعة إضافية.

وأعرب المستشار لاشين إبراهيم عن شكره وتقديره إلى جموع القضاة المصريين الذين قاموا بالإشراف على العملية الانتخابية بسبب تفهمهم التام لقرار التمديد إيماناُ منهم بالواجب الوطني الذين يؤدوه من أجل تمكن جموع الناخبين من أداء واجبهم القانوني والدستوري كما تقدم بالشكر إلى رجال الشرطة المصرية والقوات المسلحة الذين قاموا بتأمين مراكز الاقتراع.

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