محافظ الجيزة يقوم بزيارة تفقدية للجان انتخابات الرئاسة المصرية بالعياط

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تابع موقع مصر 365 قيام محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي بزيارة تفقدية إلى عدد من اللجان الانتخابية الفرعية القائمة في قرى مركز العياط من أجل الاطمئنان على سير عملية انتخابات الرئاسة المصرية من أجل التأكد على توفير جميع التجهيزات اللازمة من أجل مساعد جموع الناخبين بإدلاء أصواتهم بكل سهولة ويسر.

وقد أدلى العديد من المواطنين في مركز العياط صوتهم الانتخابي في أربعة وخمسين مقر انتخابي، وسجل عدد اللجان الانتخابية حوالي أربعة وستين لجنة انتخابية، ويبلغ عدد الناخبين في جميع قرى ومراكز العياط ألفين وستة وخمسين ألف ومائة وثمانية وسبعين ناخب.

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وقد قامت اللجان الانتخابية في قرى العياد بفتح أبوابها في صباح اليوم الثالث والأخير لعملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2018 والتي شهد إقبال كبير من جموع الناخبين وسادت حالة من الأجواء الاحتفالية بذلك العرس الديمقراطي والذي تشهده جمهورية مصر العربية على مدار الثلاثة أيام السابقة.

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