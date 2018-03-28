مواطنين ينظمون مسيرات تجوب شبرا لحث الجميع على المشاركة في الانتخابات

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تابع موقع مصر 365 تنظيم عدد من الناخبين في حي شبرا مسيرات تشجيعية من أجل حث جموع المواطنين المصريين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018، وجابت تلك المسيرات جميع الشوارع في منطقة شبرا وقد قامت بتوزيع الأعلام المصرية على المواطنين وسط أغاني وطنية.

وقد قامت اللجان اليوم بفتح أبوابها الموافق يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018 وهو أخر يوم لعملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، وقد ساد جو من الاحتفال بذلك العرس الديمقراطي الذي استمر داخل الدولة المصرية لمدة ثلاثة أيام متتالية، ابتداء من السادس والعشرين إلى الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري.

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ويجدر هنا الإشارة إن إجمالي عدد الناخبين المصريين المقيدين في قاعدة البيانات قد سجل تسعة وخمسين مليون وثمانية وسبعين ألف ومائة وثمانية وثلاثين ناخباً موزعين على ثلاثة عشر ألف وسبعمائة وستة لجنه انتخابية فرعية بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وثلاثمائة وسبعة وستين لجنة عامة في الداخل.

وتبعاً للبيانات التي تم الإعلان عنها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات فقد قام حوالي ثمانية عشر ألف قاضٍ يعانهم حوالي مائة وعشرة ألف موظف في مهمة الإشراف على عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية.

وقد حصلت أربعة وخمسين منظمة محلية إلى جانب تسع منظمات دولية، وستمائة وثمانين مراسل صحفي أجنبي على تصاريح من أجل متابعة سير العملية الانتخابية داخل الأراضي المصرية.

ومن المقرر أن يتسلم الفائز بانتخابات الرئاسة المصرية في نهاية شهر يونيو القادم مهام رئيس الجمهورية من خلال أداء القسم الجمهورية أمام البرلمان المصري.

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