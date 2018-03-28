بالفيديو: برلمانية تعلق على غرامة الانتخابات “لازم تكون موجعة حتى نتعلم”

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علقت النائبة “آمنة نصير” والتي تشغل منصب عضو مجلس النواب وأستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، على القرار الصادر من الهيئة العليا للانتخابات بشأن تطبيق الغرامة على كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الإنتخابات الرئاسية.

وأكدت “آمنة” قائلة:”لازم نتعلم”، كما طلبت أن تكون الغرامة على الممتنعين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية موجعة حتى يتعلم الفرد ما له وما عليه من واجبات.

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كما أشارت خلال لقاءً لها على شاشة “صدى البلد” أن المشاركة في عملية الانتخابات الرئاسية أمر غير شاق مطالبة من الشعب المصري أن يخرج من الاتكالية.

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