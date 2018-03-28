غرامة 500 جنيه للموظف المتخلف عن التصويت في الانتخابات من راتب أبريل

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تابع موقع مصر 365 إعلان مصادر حكومية أنه سوف يتم خصم مبلغ 500 جنيه مصري من راتب شهر أبريل القادم لكل موظف حكومي قد تخلف في التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018، وأشار المصادر أنه سوف يتم اتخاذ إجراءات بعد القيام بأعمال حصر جميع المخلفين عن إغلاق اللجان الانتخابية ومراجعة كشوف الناخبين.

وقد أكدت المصادر الحكومية أن تبعاً لنص المادة رقم ثلاثة وأربعين من قانون تنظيم انتخابات الرئاسة المصرية رقم 22 لسنة 2014، والذي جاء فيه النص التالي ” يعاقب بالغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية”.

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وأكدت المصادر الحكومية أنه سوف يتم إجراء حصر قوائم أسماء المواطنين الذين لم يقوموا بالمشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية على الرغم من وجود أسمائهم بقاعدة بيانات الناخبين المصريين، وأكدت المصادر على أن هناك عدة آليات يمكن من خلالها تطبيق الغرامة على المخالفين أثناء تجديد بطاقات الرقم القومي أو من خلال تجديد رخصة السيارة ورخصة القيادة.

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