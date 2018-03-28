مقاهي إمبابة ترفع شعار مشروبك ببلاش لحث المواطنين للمشاركة في الانتخابات

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تابع موقع مصر 365 حالة المقاهي عموماً في الدولة المصرية وفي منطقة إمبابة خصوصاً طول فترة انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 حيث شهدت حالة المقاهي حالة من الرواج من أجل تجمع الصحفيين ورؤساء الأحياء وتزاحم المواطنين على المقاهي من أجل التغطية الميدانية للحدث.

وهذا كله أدى إلى أن أصبحت المقاهي تعد كنز ثمين يتهافت عليه الجميع من أجل حجز المقاعد الأمامية لمتابعة سير عملية التصويت والمشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية مما دفع بعض من المقاهي إلى توفير “مشروب مجاني” للناخبين من أجل حثهم على المشاركة في التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية.

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وقد أعلن أحد ملاك المقاهي في منطقة إمبابة ويسمى “أحمد شحاته” حيث أعلن قائلاً “الانتخابات وشها حلو” حيث أصبح فترات العمل تصل إلى اثنى عشر ساعة خلال أيام الانتخابات الرئاسة المصرية الثلاثة بسبب الإقبال الشديد على المقاهي من الصحفيين ورؤساء الأحياء من أجل متابعة سير العملية الانتخابية.

وأعلن القهوجي ويسمى “إبراهيم جودزلا” أن فكرة “المشروب المجاني” جاء في إطار حث جموع الناخبين للمشاركة في عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، وأكد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لما يملكه من براعة في إدارة الملفات المصرية من جميع المجالات هو الأمر الذي أدى به إلى الأداء بصوته الانتخابي لصالحه للحصول على فترة رئاسة جديدة ثانية.

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