فرج عامر يطلق مسابقة لاختيار 100 فائز لأفضل صورة بالحبر الفسفوري

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صرح المهندس “محمد فرج عامر” الذي يشغل منصب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالإعلان عن إطلاق مسابقة تحت شعار “ابن البلد” كأحسن صورة معبرة بالحبر الفسفوري.

وأكد “عامر” خلال لقاءً معه على إحدى القنوات الفضائية أنه سوف يقدم 100 جائزة لصاحب أحسن صورة وذلك تقديراً لهم عن مشاركتهم بالانتخابات الرئاسية والارتقاء بمظهر مصر أمام الدول الأخرى.

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كما أضاف أنه في الوقت الحالي يوجد عدد 10 مصورين يقومون بتصوير اللجان الانتخابية والناخبين لاختيار أفضل صورة ب محافظة الإسكندرية وبرج العرب وذلك عن طريق المرور على اللجان الانتخابية على جميع دوائر المحافظة.

كما أضاف “عامر” أن اليوم هو آخر أيام انتخابات الرئاسة المصرية، ويعد هذا اليوم وكأنه سباق بين جميع محافظات الجمهورية، مؤكداً أن المحافظة أو القرية أو الحي الذين سوف تكون نسبة التصويت بها أعلى نسبة سوف تتصدر مشروعاتها قائمة الخدمات الحكومية، كما تمنى أن تحظى الإسكندرية بهذه الفرصة.

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