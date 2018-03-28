رشا مهدي تشارك في التصويت بانتخابات الرئاسة المصرية بمنطقة العجوزة

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تابع موقع مصر 365 مشاركة الفنانة الشهيرة رشا مهدي بالمشاركة في التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية التي يتنافس فيها رئيس الجمهورية المصري الحالي “عبدالفتاح السيسي” ورئيس حزب الغد “موسى مصطفى موسى”.

وقد جاءت مشاركة الفنانة رشا مهدي في مقر لجنتها الانتخابية في مدرسة سيد الشهداء الابتدائية القائمة في منطقة العجوزة، ويجدر هنا الإشارة أن الناخبين المحق لهم المشاركة في عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 يبلغ عددهم خمسة مليون ومائتين وسبعة وخمسين ألف وسبعمائة وأربعة وثلاثين مواطن.

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