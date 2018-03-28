السيسي يوجه رسالة إلى المصريين بعد إغلاق التصويت في انتخابات الرئاسة

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تابع موقع مصر 365 قيام الصفحة الرسمية للرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بنشر رسالة من الرئيس المصري.

وجاء نص الرسالة كالتالي ” صوت جموع المصريين سيظل شاهدًا بلا شك على أن إرادة أمتنا تفرض نفسها بقوة لا تعرف الضعف، وستظل مشاهد المصريين أمام لجان الاقتراع محل فخري واعتزازي ودليلًا دامغًا على عظمة أمتنا التي قدمت أغلى أبناؤها الدماء كي نعبر سويًا نحو المستقبل”.

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وقد قامت اللجان الانتخابات في جموع محافظات جمهورية مصر العربية بإغلاق أبوابها معلنة انتهاء فترة عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية والتي استمرت من يوم الاثنين السابق الموافق السادس والعشرين إلى الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018.

وخلال الوقت الراهن ينتظر أن تبدأ عمليات الفرز في جميع اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسة المصرية بعد وقت قليل، ومن المقرر أن يتسلم الفائز في انتخابات الرئاسة المصرية بمهام رئيس الجمهورية خلال شهر يونيو القادم لعام 2018، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام البرلمان المصري.

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