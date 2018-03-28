بالفيديو رئيس لجنة أبوالنمرس: نسبة المشاركة في الانتخابات لا تتعدى 30%

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئس لجنة اثنين في أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة المصرية المستشار ملهم مختار، حيث أعلن أن جموع المقيدين في الجداول الانتخابية تصل إلى 5030 ناخباً مصرياً، شارك منهم في التصويت على انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 ألف وخمسمائة ناخب بنسبة مشاركة لا تتعدى ثلاثين في المئة.

وجاءت تصريحات المستشار ملهم مختار من خلال لقائه في برنامج “هنا العاصمة” والذي تقدمه الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي عبر قناة سي بي سي الفضائية، وأضاف أن الإقبال في اليوم الثالث والأخير للانتخابات كان ضعف اليومين السابقين على الرغم من حالة الطقس السيء التي تضرب البلاد خلال الفترة الراهنة.

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