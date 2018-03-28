إطلاق نيران على أمن لجنة انتخابية بالبحيرة مما أسفر عن إصابة خفير نظامي

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تابع موقع مصر 365 قيام مجموعة من المجهولين بإطلاق أعيرة نارية إلى جانب إلقاء بعض من الحجارة على قوات الأمن المعنيين بتأمين لجنة انتخابية في قرية طيبة التابعة إلى مركز الدلنجات القائمة في محافظة البحيرة مستغلين حالة الطقس السيء مع سرعة الرياح والتي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي من أجل إرهاب الناخبين.

وقد قامت القوات الأمنية بمحافظة البحيرة بتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر مما تسبب في إصابة خفير نظامي بجروح في منطقة الرأس وتم نقله على الفور إلى مستشفى الدلنجات لتلقي العلاج المناسب.

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وقد أعلن مدير أمن محافظة البحيرة اللواء علاء عبدالفتاح أنه قد تلقى بلاغ يفيد بالواقعة وقد تم انتقال القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتبين أن إطلاق النيران على لجنة طيبة التابعة إلى “مركز الدلنجات” قد وقع بعد انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة.

وقد أسفر الحادث عن إصابة خفير نظامي نبيل سرادة، وهو المعني بتأمين اللجنة الانتخابية، وتجري القوات الأمنية خلال الوقت الراهن تمشيط المنطقة المحيطة باللجنة الانتخابية من أجل سرعة ضبط العناصر المجهولة المتسببين في الحادث وتم الاستعانة “بمولدات كهربائية” من أجل إضاءة اللجنة حتى يتمكن جموع الناخبين من المشاركة بعملية التصويت قبل إغلاق مقر اللجان الانتخابية.

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