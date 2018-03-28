البيئة تحذر أصحاب الأمراض التنفسية وكبار السن والأطفال من طقس غداً

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تابع موقع مصر 365 التحذير الصادر عن “منظومة الإنذار المبكر” التابعة إلى وزارة البيئة المصرية من العوامل الجوية خلال اليوم الموافق الأربعاء الثامن والعشرين من شهر مارس وغداً الموافق يوم الخميس حيث أن الهواء سوء يتأثر بشدة من الأتربة المثارة والرمال.

وتقوم وزارة البيئة من خلال “منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء” والتي تنتشر في العديد من مناطق الدولة المصرية من أجل متابعة مؤشرات جودة الهواء بالتعاون مع “الهيئة العامة للأرصاد الجوية”.

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وتثير التوقعات على تأثر جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب نشاط الرياح المحملة بالأتربة والرمال في المناطق المكشوفة، وقد أهابت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم جموع المواطنين وفئة كبار السن وأصحاب الأمراض التنفسية والصدرية والأطفال بتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة طوال فترة الغد.

وأكدت وزارة البيئة إلى وجود غرفة عمليات مركزية من أجل تلقى شكاوى جموع المواطنين المتعلقة بأي مصدر من مصادر “تلوث الهواء” عبر الخط الساخن للشكاوى وهو “19808”، أو عبر التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم التالي 01222693333.

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