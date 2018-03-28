السيسي يحصل على 1958 صوت مقابل 8 أصوات لموسى بلجنة صلاح الدين بالأقصر

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان نتائج أول عمليات فرز الأصوات المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية في لجنة رقم واحد بمدرسة صلاح الدين بالأقصر عن حصول رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي على 1958 صوتاً مقابل حصول رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى على 8 أصوات فقط.

بينما تواصل عمليات رصد الأصوات الباطلة والتي بلغت حوالي تسعة وثلاثين صوت انتخابي، وقد أعلن القاضي المسؤولة عن اللجنة إن إجمالي عدد الناخبين الذي شاركوا في عملية التصويت على انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 قد بلغ حوالي ألفين وخمسة ناخباً من إجمالي عدد المسجلين في الكشوف الانتخابية الذين بلغوا 7050 ناخباً بنسبة مشاركة 28,5%.

Advertisements

أقرا المزيد السيسي يوجه رسالة إلى المصريين بعد إغلاق التصويت في انتخابات الرئاسة