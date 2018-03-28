موسى يحصل على 22 صوتاً ويحصل “السيسي” على 2140 صوتاً بلجنة 2 بالأقصر

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تابع موقع مصر 365 إعلان نتائج فرز لجنة رقم اثنين في مدرسة صلاح الدين القائمة في محافظة الأقصر على حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على ألفين ومائة وأربعين صوتاً انتخابياً مقابل اثنين وعشرين صوتاً لمرشح حزب الغد موسى مصطفى موسى.

بينما سجلت عدد الأصوات الانتخابية البطالة حوالي أربعة وعشرين صوت انتخابي، وقد أعلن القاضي المشرف على اللجنة اثنين بمحافظ الأقصر أن إجمالي عدد الناخبين الذين قاموا بالمشاركة في عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية بحوالي 2188 ناخباً من إجمالي عدد 7048 مسجل في كشوف الناخبين بنسبة مشاركة بلغت 31%.

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