لجنة قنا تعلن حصول السيسي على 457 صوتاً وموسى يحصل على 21 صوتاً

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تابع موقع مصر 365 المؤشرات الأولية لعملية فرز نتائج انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 في لجنة محافظة قنا والتي أسفرت عن إجمالي عدد الأصوات التي شاركت في عملية التصويت والتي بلغت خمسمائة واثنى عشر.

وقد حصل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي على أربعمائة وسبعة وخمسين صوتاً في مقابل حصول موسى مصطفى موسى على واحد وعشرين صوتاً، وتم رصد أربعة وثلاثين صوتاً باطلاً.

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وقد تم إغلاق اللجان الانتخابية في محافظة قنا لتعلن عن انتهاء عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، وتبدأ مباشرة عمليات فرز الأصوات المشاركة في عملية التصويت في اللجان الفرعية.

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