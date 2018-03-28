لجنة 6 بحدائق القبة تعلن حصول السيسي على 1640 صوتاً مقابل 65 لموسى

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تابع موقع مصر 365 إعلان المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات المشاركة في عمليات انتخابات الرئاسة المصرية في لجنة 6 بمدرسة النقراشي النموذجية القائمة في منطقة حدائق القبة عن حصول رئيس الدولة المصرية عبدالفتاح السيسي على ألف وستمائة وأربعين صوتاً انتخابياً، في حين حصل مرشح حزب الغد موسى مصطفى موسى على خمسة وستين صوتاً.

وقد أعلنت اللجنة عن عدد الأصوات البطالة والتي بلغت مائتين وأربعة من إجمالي عدد الأصوات التي يحق لها التصويت في عملية انتخابات الرئاسة والتي تقدر بحوالي خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسين ناخباً.

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