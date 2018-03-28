لجنة 21 بالطالبية: السيسي يحصل على 1390 صوتاً وموسى 57 صوتاً

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس لجنة فرعية رقم 21 في منطقة الطالبية التابعة للهرم المستشار “هاشم الجيوشي” حيث أعلن أن نتيجة فرز الأصوات الانتخابية قد بلغ عدد الناخبين المسجلين في الكشوف الانتخابية 5960 ناخباً.

وتباع أن مجموع الأصوات المشاركة في عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 حوالي 1626 صوتاً، وحصل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي على 1390 صوتاً في مقابل حصول رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى على 57 صوتاً.

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فينما سجلت الأصوات البطالة 179 صوتاً، وقد تم إغلاق مقار اللجان الانتخابية اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً خلال اليوم الأخير من أيام التصويت داخل الأراضي المصرية وقد قررت الهيئة الوطنية للانتخابات مد فترة التصويت لمدة ساعة واحدة بسبب الاضطرابات الجوية التي تتعرض لها البلاد وبسبب زيادة إقبال جموع المواطنين الراغبين في المشاركة في عملية التصويت.

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