أحد لجان الشرقية تعلن حصول السيسي على 1950 صوت وموسى على 52 صوت

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تابع موقع مصر 365 إعلان المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية في أحد اللجان الفرعية التابعة لمحافظة الشرقية عن عدد الأصوات الصحيحة المشاركة في عملية التصويت والتي بلغت 2002 صوتاً انتخابياً.

وقد حصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على 1950 صوتاً في مقابل حصول مرشح حزب الغد موسى مصطفى موسى على 52 صوتاً، وتم إغلاق مقار اللجان الانتخابية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري.

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