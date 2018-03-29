أحد اللجان الفرعية بأسيوط: السيسي حصل على 2306 صوتاً في مقابل 40 صوت لموسى

منذ 32 دقيقة أخبار مصر
أحد اللجان الفرعية بأسيوط: السيسي حصل على 2306 صوتاً في مقابل 40 صوت لموسى
لجان أنشاص الرمل بالشرقية: حصول السيسي على 11489 صوت مقابل 253 صوت لموسى

تابع موقع مصر 365 إعلان أحد اللجان الفرعية في محافظ أسيوط أن عمليات الفرز الأولية لصناديق انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 أن عدد الناخبين المصريين المقيدين في كشوف اللجنة الفرعية والذي قد شاركوا في عملية التصويت بالانتخابات قد بلغت 2637 صوت من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة والتي سجلت حوالي 2346 صوت.

بينما سجلت عدد الأصوات الانتخابية البطالة حوالي مائتين وتسعة وتسعين صوتاً، وقد حصل المرشح عبدالفتاح السيسي على ألفين وثلاثمائة وستة صوتاً، بينما حصل مرشح حزب الغد موسى مصطفى موسى على أربعين صوتاً.

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