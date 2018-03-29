لجنة بالبحر الأحمر: السيسي يحصل على 1673 صوتاً في مقابل 145 صوتاً لموسى

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تابع موقع مصر 365 إعلان قناة “دي إم سي الفضائية” في نبأ عاجل صادر عنها يفيد بإعلان المستشار “أحمد بهجت” عن نتيجة “لجنة عثمان بن عفان” التابعة لمحافظة البحر الأحمر والتي أوضحت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018.

وقد جاءت مؤشرات الفرز الأول للأصوات عن اللجنة والتي أعلنت عن إجمالي عدد الناخبين وهم 5617 صوتاً من إجمالي من شاركوا في عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 بإجمالي عدد أصوات 2115.

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وقد حصل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي على ألف وستمائة وثلاثة وسبعين صوتاً في مقابل حصول حزب الغد موسى مصطفى موسى على مائة وخمسة وأربعين صوتاً، وسجلت عدد الأصوات الباطلة المشاركة في الانتخابات بحوالي مائتين وسبعة وتسعين صوتاً.

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