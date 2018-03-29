لجان رفح والشيخ زويد: حصول السيسي على 5372 صوتاً مقابل 359 صوتاً لموسى

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تابع موقع مصر 365 إعلان مصادر مسؤولة عن انتهاء عملية فرز صناديق لجان رفح والشيخ زويد تحت إشراف من الجهات القضائية، وقد حصل الرئيس عبدالفتاح السيسي على خمسة آلاف وثلاثمائة واثنين وسبعين صوتاً من إجمالي عدد الناخبين، بينما حصل مرشح حزب الغد موسى مصطفى موسى على ثلاثمائة وتسعة وخمسين صوتاً.

وقد بلغ عدد الأصوات البطالة حوالي سبعمائة وثمانية وثمانين صوتاً، وكانت نسبة الأقبال على المشاركة في عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 خلال الأيام الثلاثة المخصصة لإجراء عملية التصويت داخل الدولة المصرية قد سجلت ثلاثة وثمانين ألف وخمسة وتسعين فرداً بنسبة مشاركة 33,16% من إجمالي عدد الناخبين.

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