لجنة عامة بكفر الشيخ: تعلن حصول موسى على 40 صوت والسيسي على 17272 صوتاً

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تابع موقع مصر 365 إعلان مؤشرات الفرز الأولية للأصوات المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية في أحد اللجان العامة التابعة لمحافظة كفر الشيخ أن عدد الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابات والذي شاركوا بأصواتهم في عملية التصويت بانتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 بلغ عددهم حوالي 19029 صوتاً، من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 17748 صوت انتخابي، وسجل عدد الأصوات البطالة حوالي 1281 صوتاً انتخابياً.

وقد حصل الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي على 17272 صوتاً انتخابياً في مقابل حصول مرشح حزب الغد موسى مصطفى موسى على 476 صوتاً انتخابياً بنسبة حضور بلغت أربعين في المئة.

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