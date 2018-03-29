دائرة قسم أول كفر الشيخ: السيسي حصل على 28654 صوتاً مقابل 821 صوتاً لموسى

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان مؤشرات الفرز الأولية لانتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 عن نتائج أحد اللجان العامة التابعة إلى دائرة قسم أول كفر الشيخ، وأكدت على حصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على 28654 صوتاً بينما حصل رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى على 821 صوتاً.

وأعلنت المؤشرات الأولية للفرز أن نسبة الحضور في كفر الشيخ قد سجلت 39,14%، وقد بلغ إجمالي عدد من الناخبين، ويجدر هنا الإشارة أن الفائز في انتخابات الرئاسة المصرية سوف يتولى مهام منصب رئيس الجمهورية في نهاية شهر يونيو القادم لعام 2018 بعد أداء القسم الجمهورية أمام البرلمان المصري.

Advertisements

أقرا المزيد قرية المعزول محمد مرسي تعلن حصول السيسي على 440 صوتاً وموسى على 37 صوتاً