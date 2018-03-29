لجنة أبو كبير: السيسي يحصل على 1581 صوتاً وموسى يحصل على 66 صوتاً

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تابع موقع مصر 365 انتهاء اللجنة الفرعية برقم اثنين وثمانين التابعة على اللجنة العامة الحادية عشر في مقر قسم شرطة أبو كبير التابعة لمحافظة الشرقية والتي يترأسها المستشار “أسامة عبدالفتاح” حيث أعلن عن نتائج الفرز الأولية لانتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018.

حيث أعلن أن عدد المسجلين في لجنة شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية 3539 ناخباً لهم حق المشاركة والتصويت في انتخابات الرئاسة حضر منهم ألف وسبعمائة وأربعة وسبعين ناخباً، وقد حصل الرئيس المصري عبدالفتاح المصري على ألف وخمسمائة وواحد وثمانين صوتاً مقابل حصول رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى على ستة وستين صوتاً، وسجلت أعداد الأصوات الباطلة حوالي مائة وسبعة وعشرين صوتاً.

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