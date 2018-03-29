بالفيديو موسى: سعيد بالمشاركة بانتخابات الرئاسة المصرية مهما كانت النتيجة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها المرشح الرئاسي ورئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى خلال مداخلة تليفونية له عبر قناة “إكسترا نيوز الفضائية” مع الإعلامية ريهام السهلي.

وعبر المهندس موسى مصطفى موسى عن سعادته الغامرة بسبب المشاركة التي تعد جيدة على مستوى جمهورية مصر العربية خلال أيام انتخابات الرئاسة المصرية، والتي أدت إلى إعطاء رد فعل إيجابي للشعب المصرية ودليل على نجاح الدولة المصرية.

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وأضاف قائلاً “سعيد بالمشاركة الجيدة في الانتخابات مهما كانت النتائج فنحن نسعى إلى الاستقرار، وأتمنى تنفيذ برنامجي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على أرض الواقع، ونحن تصدينا لأعداء الوطن عن طريق المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية”.

وأكد موسى مصطفى موسى قائلاً “انتخابات رئاسية حقيقية بين مرشحين حقيقيين، تحقق الاستقرار والأمن لجمهورية مصر العربية”.

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