مركز أبنوب: السيسي يحصل على 87781 صوتاً مقابل موسى بـ 3465 صوت

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية في مركز أبنوب التابعة لمحافظة أسيوط عن حصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على 87781 صوتاً في مقابل حصول مرشح حزب الغد موسى مصطفى موسى على 3465 صوتاً.

وقد سجلت عدد الأصوات الباطلة حوالي 6944 في مقابل الأصوات الصحيحة التي سجلت 91246 من إجمالي عدد أصوات الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية 98190 صوتاً.

Advertisements

ويجدر هنا الإشارة أن عدد الناخبين الذي لهم الحق في المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية والمقيدين في الكشوف الانتخابية عن محافظة أسيوط سجلت اثنين مليون وخمسمائة وثلاثة وستين ألفاً ومائتين وتسعة وخمسين ناخباً.

ويقوم بالإشراف على العملية الانتخابية بمحافظ أسيوط حوالي سبعمائة وخمسين قاضياً والتي تم إجرائها في خمسة عشر لجنة عامة بمحافظة أسيوط متمثلة في أربعمائة وسبعة وتسعين مركز انتخابي يمثلون حوالي خمسمائة وتسعة وتسعين لجنة فرعية تم توزيعهم على المحافظة.

أقرا المزيد اللجنة العامة بالمنصورة:السيسي يحصل على 79518 صوتاً مقابل 2349 صوتاً لموسى