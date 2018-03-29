الإسماعيلية: حصول السيسي على 1448 صوتاً مقابل 551 صوتاً لموسى

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تابع موقع مصر 365 إعلان رئيس محكمة استئناف محافظة الإسماعيلية المستشار “محمد عمر” إن إجمالي عدد الأصوات المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية في دائرة قسم أول هو 42359 صوتاً، وإن إجمالي من قاموا بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات حوالي ألف وستمائة وثمانية وأربعين ناخباً وناخبة بنسبة مشاركة تصل إلى 38,7%.

وأوضح على حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على 1448 صوتاً مقابل حصول مرشح حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى على 551 صوتاً، ويجدر هنا الإشارة أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت أمس الموافق الأربعاء الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري والموافق آخر أيام التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية مد فترة التصويت لمدة ساعة واحدة لتغلق اللجان في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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