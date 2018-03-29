أسوان: السيسي حصل على 31006 صوتاً وموسى يحصل على 1433 صوتاً

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تابع موقع مصر 365 إعلان اللجنة العامة رقم واحد في محافظة أسوان عن المؤشرات الأولية لعملية الفرز بانتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018، حيث أعلن أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين في الكشوف الانتخابية قد سجل 147840 ناخباً.

وأشار أنه قد بلغ عدد المشاركين في عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 حوالي 34972 ناخباً، وسجلت جملة الأصوات البطالة حوالي 2533 صوتاً فيما سجلت الأصوات الصحيحة حوالي 32439 صوتاً.

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وقد أعلنت المصادر المسؤولة عن حصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على 31006 صوتاً في مقابل حصول رئيس حزب الغد على 1433 صوتاً.

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