الإسكندرية: السيسي يحصل على 83631 صوتاً في مقابل 2474 صوتاً لموسى

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تابع موقع مصر 365 إعلان أحد اللجان العامة التابعة لمحافظة الإسكندرية عن نتائج مؤشراتها الأولية لعملية فرز الأصوات المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018.

وقد سجلت إجمالي أصوات الناخبين المشاركين بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية حوالي 95486 ناخباً، وقد بلغ قيمة الأصوات الباطلة حوالي 9374 صوتاً فيما سجلت الأصوات الصحيحة حوالي 86105 صوتاً.

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وقد حصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على 83631 صوتاً فيما حصل موسى مصطفى موسى على عدد أصوات 2474 صوتاً، وقد استمرت عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من السادس والعشرين إلى الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018.

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