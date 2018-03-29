الغربية: السيسي يحصل على مليون و476 صوتاً مقابل 47 ألف صوت لموسى

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تابع موقع مصر 365 إعلان اللجنة العامة لانتخابات الرئاسة المصرية في محافظة الغربية عن نتائج أربعة عشر لجنة عامة والتي أعلنت بأكملها عن حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على مليون وأربعمائة وستة وسبعين ألفاً ومائة وتسعة وثلاثين صوتاً في مقابل حصول مرشح حزب الغد موسى مصطفى موسى على سبعة وأربعين ألف صوت.

بينما سجلت الأصوات الباطلة في محافظة الغربية على مائة وعشرة آلاف ومائتين وأربعة وعشرين صوتاً، وقد أعلنت مصادر من داخل غرفة عمليات محافظ الغربية أن نسبة الإقبال من أجل المشاركة عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 قد سجلت نسبة 50,66% بإجمالي عدد أصوات ستمائة وثلاثة وثلاثين ألف وسبعمائة واثنين وأربعين صوتاً.

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