مركز أشمون: موسى يحصل على 3081 صوتاً والسيسي يحصد 224504 صوتاً

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تابع موقع مصر 365 إعلان اللجنة العامة التابعة لمركز اشمون عن انتهاء اللجنة من فرز الأصوات المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018.

وقد سجل عدد الحضور لعدد بلغ 236297 ناخباً منها 8732 صوتاً باطلاً، و227565 صوتا صحيحاً، وقد حصل مرشح حزب الغد موسى مصطفى موسى على 3081 صوتا مقابل حصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على 224504 صوتاً.

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ويجدر هنا الإشارة أن انتخابات الرئاسة المصرية قد بدأت يوم الاثنين السابق الموافق السادس والعشرين من شهر مارس الجاري ولمدة ثلاثة أيام على التوالي ليتم اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً إغلاق مقر اللجان الانتخابية معلنة عن انتهاء إجراء التصويت لانتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 وتعلن عن بداية مرحلة فرز الأصوات.

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