سيدة بقليوب تترك رسالة إلى السيسي داخل صندوق الاقتراع تعرف عليها

Advertisements

تابع موقع مصر 365 تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الرسالة التي تركتها سيدة في مركز قليوب في اللجنة رقم خمسة وثلاثين مدرسة الإصلاح حيث أعلنت السيدة “نعم للسيسي” وقد وضعت رسالتها داخل صناديق التصويت.

وجاء في الرسالة النص التالي” شكراً لسيادة الرئيس السيسي نعم للسيسي بس أنا ست بربي أيتام وعندي ابني لهم بيت بي السيسي أصدر قرار بوقف البنى وكمان اللي هيبني هيدفع غرامة وسجن سنة اتمنا من الله أن السيسي ربنا يوفقه وينجح في الانتخابات، بس يلغي القرار ده لمدة سنة واحدة بس، وياريت اللي يقرأ الورقة يوصل صوتي للسيسي، ويبقى أجره على الله اللي هيوقف في طريق الورقة دي أنه توصل للسيسي منه لله وحسبي الله ونعم الوكيل فيه”.

Advertisements

أقرا المزيد مركز أشمون: موسى يحصل على 3081 صوتاً والسيسي يحصد 224504 صوتاً