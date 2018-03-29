الهرم: حصول السيسي على 90411 صوتاً مقابل 2905 صوتاً لموسى

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تابع موقع مصر 365 إعلان اللجنة العامة التابعة إلى دائرة الهرم في محافظة الجيزة عن حضور ما يقارب من 418175 ناخباً على مدار الثلاثة الأيام المخصصة لانتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018.

وقد سجلت الأصوات الصحيحة حوالي 93316 صوتاً في مقابل 9688 صوتاً باطلاً، وقد حصل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي على 90411 صوتاً في مقابل حصول مرشح حزب الغد موسى مصطفى موسى على 2905 صوتاً.

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ويجدر هنا الإشارة إن إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية داخل الدولة المصرية هم حوالي تسعة وخمسين مليوناً وثمانية وسبعين الفاً ومائة وثمانية وثلاثين ناخباً تم توزيعهم على ثلاثة عشر ألف، وسبعمائة وستة لجنة فرعية في جميع أنحاء الجمهورية بحوالي ثلاثمائة وسبعة وستين لجنة عامة في داخل الأراضي المصرية.

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