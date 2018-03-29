بالفيديو مرتضى منصور: أنا بطبل وأزمر لبلدي وكلنا بنحب الرئيس السيسي

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور خلال مكالمة هاتفية له في برنامج “علي مسئوليتي” والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى ويتم إذاعته عبر قناة صدى البلد الفضائية.

وأعلن مرتضى منصور قائلاً “إننا نهدي مشهد انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 لكل شهيد”، وأضاف “إحنا فرحانين وهنجيب طبل بلدي، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لكنا بنحبه ولازم نقف جواره”.

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وأضاف أن عدد الأصوات البطالة تتمثل في عدد الكسالى الذين تحركوا عندما عرفوا بأمر تطبيق الغرامة 500 جنيه للمتخلفين عن المشاركة في عملية التصويت بانتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018.

وأضاف قائلاً “إنا بقول لكل واحد بيقول عليا بطبل، أيوة أنا بطبل وأزمر لبلدي، والانتخابات كانت رهان، وأثبتت إن ماعدش فيه إخوان”.

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