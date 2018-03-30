نتائج فرز لجان الفيوم: السيسي يكتسح.. وارتفاع نسبة المشاركة

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أكدت المؤشرات الأولية في عملية الفرز للجان محافظة الفيوم، عن حصول المرشح عبد الفتاح السيسي على 116631 صوت بمركز سنورس، أما المرشح موسي مصطفي موسي فقد حصل على 4282 صوت، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 10481 صوت، وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 131231 من إجمالي 312801 صوت قد تم تقييدهم بالكشوف الانتخابية.

وفي قسم أول الفيوم حصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 42896 صوت، أما المرشح “موسي مصطفي موسي” قد حصل على 1631 صوت، وعدد الناخبين الذين حضروا إلى اللجان الانتخابية 50182 ناخب، من إجمالي 134676 ناخب، مقيد بالكشوف الانتخابية، أما عن الأصوات الباطلة فقد بلغت 6295 صوت.

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أما في قسم ثان الفيوم فقد حصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 42082 صوت، وحصل المرشح موسي مصطفي موسي على 1575 صوت، أما عدد الأصوات الباطلة 5216 صوت،/ وقد بلغ عدد الناخبين الذين حضروا إلى اللجان 48873 صوت من إجمالي 125325 صوت تم تقييدهم بالكشوفات الانتخابية.

أما نتائج مركز الفيوم فقد حصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 121321 صوت، أما المرشح موسي مصطفي موسي فقد حصل على 4052 صوت، وعدد الأصوات الباطلة 9828 صوت، أما عن عدد الحضور فقد بلغ عدد الحضور 135201 ناخب من إجمالي 279571 صوت مقيد بالكشوف الانتخابية.

أما عن مركز طامية فقد بلغ عدد الحضور 108679 من عدد 232823 صوت، وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 98030 صوت، والمرشح موسي مصطفي موسي فقد حصل على 3470 صوت أما عدد الأصوات الباطلة فقد بلغ 7179 صوت.

وفي مركز الشواشنة حصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 51244 صوت، أما المرشح موسي مصطفي موسي فقد حصل على 1693 صوت، وبلغ عدد الحضور إلى اللجان 55975 ناخب، من إجمالي 124556 صوت، أما عدد الأصوات الباطلة فقد بلغ 3038 صوت.

وفي مركز إطسا حصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 144792 صوت، أما المرشح موسي مصطفي موسي فقد حصل على 5205 صوت، وبلغ عدد الناخبين الذين حضروا إلى اللجان الانتخابية 161913 صوت من إجمالي 364508 صوت، أما عن عدد الأصوات الباطلة فقد بلغ 11916 صوت.

ونتائج مركز يوسف الصديق، فقد حصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 29245 صوت، أما المرشح موسي مصطفي موسي فقد حصل على 724 صوت، وبلغ عدد الحضور 31436 ناخب من إجمالي 62761 ناخب، أما عن عدد الأصوات الباطلة فقد بلغ 1467 صوت.

ونتائج مركز إبشواي فقد حصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 86368 صوت، وحصل المرشح موسي مصطفي موسي على 3351 صوت، وبلغ عدد الحضور 97542 من إجمالي 216445 ناخب، أما عن عدد الأصوات الباطلة فقد بلغ 7823 صوت.

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