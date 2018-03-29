وفاة سيدة أثناء احتفالها بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية

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شهدت دائرة سيدى جابر بالاسكندرية وفاة إحدى السيدات، أثناء احتفالها بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوتها، وبعد خروجها من لجنة كليوباترا شرق الإسكندرية، ووقعت “زينب رضوان رشوان”، من أهالي دائرة سيدى جابر، أثناء رقصها مع الناخبين بشكل مفاجىء، حاول المحيطين بها أن يعملوا على افاقتها ولكن دون جدوى فشلت كل المحاولات، وبعد نقلها إلى المستشفى الميرى، أكد الأطباء أنها توفت .

يذكر أن اللجان كانت قد فتحت للتصويت فى اليوم الثالث على التوالي أمام الناخبين، لاستكمال الاستحقاق الوطني الأبرز والذي انطلق يوم الاثنين الماضي، والتي يتنافس فيها عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

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وتنتهي اليوم عملية التصويت وتغلق اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة مساء لتبدأ عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية وإرسالها بعد ذلك إلى اللجان العامة، لتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة في يوم 2 أبريل المقبل.

ودعا المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، إلى النزول للتصويت، قائلا: يجب أن يحافظ المصريون على هذا الواجب والتمتع بحقهم الدستوري.

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