ائتلاف نزاهة: لم نرصد أي انتهاكات أو تجاوزات داخل لجان انتخابات الرئاسة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها أيمن نصري عضو ائتلاف نزاهة لمتابعة انتخابات الرئاسة المصرية 2018، حيث أكد أن الائتلاف لم يرصد أي تجاوزات أو انتهاكات في داخل مقر اللجان الانتخابية.

وأكد على أن رؤساء اللجان الانتخابات قد سيطروا بشكل كامل وجيد للغاية على سير عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، وأوضح أن المرأة داخل الدولة المصرية قد سجلت حضور يعد كبير في انتخابات الرئاسة.

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وأضاف أيمن نصري أن مشاركة فئة الشباب لم تكون واضحة، وأضاف أن ائتلاف نزاهة لمتابعة انتخابات الرئاسة المصرية 2018 لم يقوم برصد أي تصويت جماعي أو تسويداً للبطاقات الانتخابية.

وأضاف أن القوات الأمنية المصرية قد ساهم بشكل فعال وكبير في العمل على تسهيل عمل المراقبين في مقار الانتخابات الرئاسة.

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