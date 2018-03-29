أستاذ قانون: استقالة جميع المحافظين في 8 يونيو القادم مع انتهاء الفترة الرئاسية

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي الدكتور صلاح فوزي أنه تبعاً لقانون الإدارة المحلية سوف تنتهي مدة جميع المحافظين في جمهورية مصر العربية مع انتهاء فترة الرئاسة الحالية المقرر انتهاؤها في الثامن من شهر يونيو القادم.

وأكد أستاذ القانون الدستوري أن القانون المصري قد تضمن في المادة رقم خمسة وعشرين فقرة متعلقة بانتهاء مدة المحافظين داخل الدولة المصرية مع انتهاء الفترة الرئاسية وهذا أمر مختلف عن الحكومة المصرية.

Advertisements

وأضاف أن جمهورية مصر العربية تحتوي على سبعة وعشرين محافظة، ومن المقرر أن تنتهي الفترة الرئاسة الحالية خلال الثامن من شهر يونيو القادم لعام 2018 حيث أنها قد بدأت في الثامن من شهر يونيو لعام 2014.

ويعد جميع المحافظين مستقلين بحكم القانون المصري بعد انتهاء مدة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المكافاة أو المعاش على أن يستمر المحافظون في مباشرة أعمالهم الوظيفية إلى أن يتعين رئيس الجمهورية الجديدة، ويتم تعيين محافظين جدد.

أقرا المزيد ائتلاف نزاهة: لم نرصد أي انتهاكات أو تجاوزات داخل لجان انتخابات الرئاسة