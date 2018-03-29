بكري: خروج أهالي سيناء للمشاركة بالانتخابات دليل على نجاح الجيش بالقضاء على الإرهاب

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها البرلماني والإعلامي مصطفى بكري أن مشاركة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن تعد نموذج وطني من خلال إصرارهم على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018.

وأضاف أن هناك العديد من محافظات جمهورية مصر العربية كانت مفاجأة من حيث عدد الأصوات التي أعلنت عن تأييدها لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي ومنها محافظة شمال سيناء، ومحافظة الفيوم، وأضاف قائلاً “إن هذا يعد أقوى رد على الإرهاب الغاشم، ويدل على وعي المواطنين المصريين بما يقدمه الجيش من أجل حماية تراب الوطن الغالي”.

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وأشاد النائب مصطفى بكري بالدور الإنساني الذي قدمته القوات المسلحة وعناصر الشرطة المصرية مما يعمل على سطر ملحمة وطنية يتم إرساله إلى جميع دول العالم لتؤكد على صورة الدولة المصرية الحقيقة.

وأشار أن خروج أهالي محافظات شمال سيناء بكثافة كبيرة من أجل المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية أكبر دليل على نجاح القوات المسلحة والشرطة المصري في القضاء على العناصر الإرهابية المتطرفة.

وأوضح النائب مصطفى بكري أن التنظيم الجيد مع التزام حملات المرشحين الرئاسيين بالضوابط القانونية يعد من أهم الملاحظات على انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018.

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