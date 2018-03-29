الجيزة: تعلن عن فتح منطقة ميت رهينة بالمجان السبت القادم في عيدها القومي

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تابع موقع مصر 365 إعلان محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي عن موافقة وزير الآثار الدكتور خالد العناني عن فتح منطقة آثار ميت رهينة مجاناً إلى جميع المصريين بعد غداً الموافق يوم السبت في إطار احتفالات الوزارة بالعيد القومي لمحافظة الجيزة.

وقد أكد محافظ الجيزة أن العيد القومي للمحافظة يوافق الذكرى السنوية استشهاد أبناء نزلة الشوبك في منطقة البدرشين أثناء اصطدامهم مع قوات الاحتلال الإنجليزي أثناء ثورة 1919، وأضاف أن المنطقة الأثرية بمنطقة ميت رهينة سوف يتم فتحها بالمجان إلى الجماهير المصرية للاستمتاع بها يوم السبت القادم.

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وأعلن كمال الدالي أن محافظة الجيزة قد اعتاد في هذا اليوم من كل عام أثناء الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الجيزة أن تشارك المواطنين في الاحتفال به من أجل العمل على مد طرق التواصل بين الأجهزة المسؤولة والمنفذة في المحافظة وبين جموع المواطنين.

وأكد المحافظ على أنه قد تم إصدار أوامر مشددة إلى رؤساء المناطق والأحياء والمدن التابعة لمحافظة الجيزة بالعمل على تكثيف أعمال التجميل والنظافة في أنحاء المحافظة من أجل الظهور بالصورة المشرفة للمحافظة أثناء فترة الاحتفال بعيدها القومي.

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