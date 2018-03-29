سمير فرج: الأصوات الباطلة تؤكد على وجود ديمقراطية في الدولة المصرية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها مدير الشؤون المعنوية الأسبق اللواء سمير فرج حيث أعلن أن نسبة الإقبال على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 كانت كبيرة وخصوصاً خلال اليوم الثالث من فترة التصويت على الرغم من الأحوال الجوية السيئة التي تعرضت لها الدولة المصرية.

وأكد على حرص المواطنين على الأداء والمشاركة في عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018، وأكد أن نسبة الأصوات البطالة تعد نسبة كبيرة وأكد قائلاً “دية حاجة تسعدها، وتؤكد على وجود ديمقراطية في الدولة المصرية”.

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وتابع اللواء سمير فرج قائلاً “إن بكل مجتمع في العالم هناك موافق وغير موافق على السياسات”، وأعلن أن المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية في اللجان العامة والفرعية والتي تنافس فيها كلا من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائجها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في الثاني من شهر أبريل القادم لعام 2018 في مقر “الهيئة العامة للاستعلامات”.

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