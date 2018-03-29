موقع إماراتي: وعود “السيسي” بالاستقرار الاقتصادي والأمني وراء شعبية المرتفعة بالريف

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها الموقع الإماراتي “ذي ناشيونال” حيث أعلن “إن وعود الاستقرار الاقتصادي والأمني التي تعهد بها رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بشكل دائم هي السر حول شعبية المرتفعة في مناطق الريف والصعيد”.

وقد قام الموقع الإماراتي نقلا عن أحد المواطنين المصريين وهو يعمل مزارعاً يسمى “محمد يوسف فلاح” حيث أكد أن عدم المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية كان من شأنه أن يتم إعادة جماعة الإخوان المسلمين إلى المشهد السياسي من جديد، وهم الذين قد تسببوا إلى تدهور الأحوال الزراعية وأحوال المزارعين داخل الدولة المصرية.

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وأوضح حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين تأكيد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عمل بجدية كبير من أجل كسب تأييد المناطق الريفية داخل الدولة المصرية، وقد أعاد القطن إلى وضعه الطبيعي على عرش المحاصيل الزراعية المصرية، كما عمل على توفير الصوامع الجديدة من أجل تخزين الحبوب والقمح، وقام بإطلاق العديد من المشروعات القومية الاقتصادية التي عملت إلى زيادة إنتاج الألبان واللحوم.

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