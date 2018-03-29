الأرصاد الجوية: تحسن في حالة الطقس غداً والعظمى 23 درجة مئوية

Advertisements

تابع موقع مصر 365 توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الغد الموافق يوم الجمعة الثلاثين من شهر مارس الجاري لعام 2018 تحسن في الأحوال الجوية ليسود الغد طقس لطيف على جميع الأنحاء معتدل على محافظات جنوب الصعيد خلال فترة النهار بارد خلال الفترة الليل.

وأعلنت الخبراء عن ظهور السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد المصاحبة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، كما يتوقع أن تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية خلال فترة الصباح على شمال البلاد حيث تمتد إلى محافظات شمال الصعيد.

Advertisements

وأما بالنسبة إلى حركة الرياح يكون أغلبها شمالية غربية إلى معتدلة وتنشط حركة الرياح على مناطق جنوب الصعيد وعلى محافظات جنوب سيناء، كما تنشط حركة الرياح على شرق البحر الأحمر وشرق البحر الأبيض المتوسط ومنطقة خليج السويس مما يؤدي إلى اضطرابات في حركة الملاحة البحرية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدلة إلى مضطربة في بعض الأوقات، أما بالنسبة إلى حالة الموج فيكون ارتفاع الموج مترين إلى مترين ونصف ونشاط الرياح سطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج يصل من مترين إلى ثلاثة أمتار والريح شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة لطقس الغد على محافظة القاهرة العظمى 23 والصغرى، 13، ومحافظة الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14، ومحافظة وسط الدلتا العظمى 23 والصغرى 13.

أقرا المزيد موقع إماراتي: وعود “السيسي” بالاستقرار الاقتصادي والأمني وراء شعبية المرتفعة بالريف