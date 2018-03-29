تحذير هام من وزارة الكهرباء للمواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية

Advertisements

أكد مركز التحكم القومي للكهرباء، تعرض خط “توشكي2 ميديكوم” 220 فولت لخسائر فادحة، وهذا بسبب سوء الأحوال الجوية وتعرض البلاد للعواصف الترابية.

كما طالب من المواطنين الابتعاد عن الكابلات الكهربائية، حرصا على سلامتهم وخاصة خلال هذه الأيام لما فيها من عواصف وسوء الأحوال الجوية.

Advertisements

كما أكد أن سوء الأحوال الجوية قد أدى إلى انسحاب الجهد عن محطات توشكي “1،2” ومنطقة شرق العوينات، وتم توجيه فرق الطوارئ التي أكدت وجود التواء بالكابلات وسقوط عدد كبير من الأعمدة والأبراج مما أدي إلى انقطاع تغذية حوالي 35 ميجا وات عن المحطات.

وأضاف المركز أنه تم التعامل مع الموقف وتوفير التغذية البديلة وتوفير مولدات الديزل لتشغيل المنشآت الحيوية، حتى يتم إصلاح الأبراج والأعطال التي تلفت بسبب الرياح والعواصف.

كما أكد أن المركز يستقبل بلاغات الخسائر والتلفيات على الخط الساخن “121” على مستوى محافظات الجمهورية، وأن المركز لديه فريق مجهز للتعامل مع تلك الأعطال في أسرع وقت ممكن.

اقرأ أيضاً: خبير: تأييد المصريين للرئيس تعكس آمالهم لجنى ثمار الإجراءات الاقتصادية