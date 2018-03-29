الخارجية تنعي السفير محمد شاكر الذي رحل عن عالمنا اليوم

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تابع موقع مصر 365 رحيل رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السابق السفير محمد شاكر عن عالمنا اليوم الموافق الخميس التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018 بعد مسيرة حافلة من العطاء التي تولى خلالها العديد من المناصب الدبلوماسية.

وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد عن نعي الوزارة عن فقدان السفير محمد شاكر والذي رحل عن عالمنا اليوم من مسيرة عطاء حافلة.

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وأعلن أحمد أبو زيد إن الدكتور محمد شاكر قد ترك بصمة واضحة لم يتم محوها على مر الزمان، وسوف يظل رمزاً دبلوماسياً الذي لم يبخل بجهده من أجل رفع شأنه وتمثيله للدولة المصرية في جميع المحافل الدولية.

ويجدر هنا الإشارة أن السفير محمد شاكر خلال مسيرته تقلد العديد من المناصب منها نائب مندوب الدولة المصرية بهيئة الأمم المتحدة بواشنطن، إلى جانب ترأسه مؤتمر المراجعة الثلاثة للدولة الأطراف بشأن اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية والذي تم عقده في العاصمة السويسرية جنيف.

كما تولى أيضا رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة من أجل تعزيز التعاون الدولي للاستخدام السلمي للطاقة النووية، كما شغل منصب سفير الدولة المصرية بفيينا والمملكة المتحدة، وتقلد منصب رئاسة مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب، وتولى رئاسة المجلس المصري للشؤون الخارجية.

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