بعثة الاتحاد الأفريقي تشيد بسير الانتخابات الرئاسية في مصر

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أشادت بعثة الاتحاد الأفريقي بسير الانتخابات الرئاسية في مصر، حيث أن البعثة كانت تتابع سير العملية الانتخابية برئاسة السفير “عبد الله ديوب” الذي كان يشغل منصب وزير خارجية مالي الأسبق، والذي أشاد بسير العملية الانتخابية في مصر والتي أجرت في يومي 27 ، 28 مارس بجميع محافظات الجمهورية.

كما أكد “ديوب” خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالقاهرة، أن عملية الانتخابات الرئاسية قد تمت في سلام، مكشيداً بدور المرأة ومشاركتها، وتسهيل عملية التصويت للمرضي وكبار السن.

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كما أضاف أن الاتحاد الأفريقي قد تلقي دعوة من السلطات المصرية لمتابعة سير العملية الانتخابية في مصر، وتم إرسال 40 مراقباً من أعضاء البرلمان الإفريقي، بالإضافة إلى توزيع المراقبين في 10 محافظات من إجمالي 37 محافظة علي مستوي الجمهورية.

كما أضاف أن البعثة تابعت جميع التحضيرات الخاصة بالعملية الانتخابية، وسوف تنشر بياناً رسمياً على الموقع الإلكتروني الخاص بالاتحاد الافريقي.

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